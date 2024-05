Giancarlo Esposito si prepara al debutto nel MCU

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 28 maggio 2024) Sembra proprio che il “prima o poi” annunciato dall’attoredurante un panel del CCXP stia ufficialmente per arrivare, a breve apparirà in una serie del Marvel Cinematic Universe. La star di Breaking Bad e di The Mandalorian,, aveva già accennato ad una sua apparizione all’interno del MCU con un personaggio che sarà approfondito successivamente e il noto scooper MyTimeToShine ci lascia una conferma sul suo profilo X. Al CCXP (Comic Con Experience) tenutosi in Brasile, l’attore aveva detto che “prima o poi” avrebbe preso parte ad un progetto e che “sarà meglio di quello che possiate immaginare” facendo capire ai fan che probabilmente non vestirà i panni del Professor X come tutti si aspettano.Marvel role will be in an upcoming series — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 25, 2024 Parte il toto-serie per scommettere quindi dove apparirà, fra i progetti che approderanno a breve su Disney+ c’è Deadpool & Wolverine, che però escludiamo perché la produzione dovrebbe essere al momento conclusa.