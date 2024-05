Giallo di Palermo | oggi l' autopsia su Angelo Onorato

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI -pomeriggio l'sul corpo dell'imprenditore, architetto e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua automobile, sabato scorso, su una strada di, con una fascetta di plastica attorno al collo. L', che sarà eseguita all'istituto di Medicina legale del Policlinico di, dal medico legale Tommaso D'Anna, è stata disposta dalla procura della Repubblica diche ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio. Gli inquirenti lo hanno definito un atto dovuto in vista di accertamenti e atti irripetibili come, appunto, l'per la quale i familiari dihanno nominato come consulente di parte Nuccia Albano, attuale assessore regionale al Lavoro, ma con una lunga carriera da medico legale.

Le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Venezia-Palermo , match dello stadio Penzo valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023 / 2024 . Dopo l’importante successo per 1-0 ottenuto qualche giorno da al Barbera, gli ... sportface

Coldiretti, oltre 20mila in piazza a Palermo per crisi da siccità - Coldiretti, oltre 20mila in piazza a palermo per crisi da siccità - Oltre ventimila agricoltori e allevatori sono scesi in piazza a palermo per chiedere "interventi immediati contro una siccità devastante, causata dal clima e da anni di incuria, che ha praticamente az ... ansa

Ladri in azione al Conad di corso dei Mille a Palermo: con un flex aprono la cassaforte e scappano col bottino - Ladri in azione al Conad di corso dei Mille a palermo: con un flex aprono la cassaforte e scappano col bottino - Hanno prima creato un varco nella saracinesca, poi si sono diretti verso la cassaforte e con un flex sono riusciti ad aprirla, scappando subito dopo con i soldi dell’incasso. Ancora ladri in azione a ... mondopalermo