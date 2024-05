Giacomo Ponti confermato a capo del consorzio dei big italiani dell’alimentare

(Di martedì 28 maggio 2024), presidente dell’omonima società leader dell’aceto in Italia e nel mondo, èal vertice di Italia del Gusto, il primoprivato di imprese attive nel comparto alimentare e vinicolo italiano, che oggi rappresenta 30 aziende associate con un fatturato aggregato di 25 miliardi di euro. Il neo costituito board definisce la conferma alla vicepresidenza di Alberto Auricchio, amministratore delegato della Gennaro Auricchio Spa, e di Gabriele Noberasco, presidente di Noberasco Spa. Entra come consigliere Matteo Zoppas, attuale presidente dell’Agenzia Ice e membro del Cda di Acqua Minerale San Benedetto Spa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

