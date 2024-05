Ghali un compleanno malinconico | Come se affrontassi il mio più grande peccato

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 28 maggio 2024), reduce dall’ultimo successo Paprika, si concede una lunga confessione nel giorno del suo 31esimo. Una riflessione che attraversa il suo passato toccando anche le parti più intime e irrisolte. Cantante di successo e amato per i suoi testi intensi e per il suo impegno sociale, che non nasconde neanche dai palchi più grandiquello di Sanremo 2024,ha compiuto 31 anni. In questa occasione, il rapper nato a Milano, ma con cittadinanza anche tunisina, si è concesso una lunga e riflessiva confessione che ha voluto condividere con tutti i suoi fan. “Cammino ancora oggi sui bordi delle stradeun equilibrista. Sui bordi del mio umore. Non ho ancora imparato a vivermi il giorno del mionel modo giusto ma probabilmente un modo giusto non c’è“, così esordisce il rapper milanese nella sua commovente e intensa riflessione.