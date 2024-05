Gf Vip | Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi? Ecco come hanno reagito ai rumors

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 28 maggio 2024) I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono tornati al centro del gossip, secondo alcune voci la loro relazione sarebbe al capolinea. Le notizie delle vere e presuntetrasi ripetono ciclicamente, dopo la festa di compleanno della piccola Celine Blu, sono tornate le voci che vogliono la coppia nata durante il Grande Fratello Vip 6 di nuovo ai ferri corti. I due, comunque, nelle ultime ore sembrano voler smentire icon una foto pubblicata sui social. La travagliata storia d'amore tra due ex gieffini:La storia d'amore tra i due ex gieffini è una delle più tormentate delle coppie nate nella casa più spiata d'Italia. Durante questi anni ci ….