La sorella di Alessandro Basciano non viene invitata alla festa di compleanno della piccola Cèline : le sue parole L'articolo Alessandro Basciano , la sorella non invitata alla festa di Cèline proviene da Novella 2000. novella2000

Gf Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovo in crisi, l'indiscrezione - Gf Vip, alessandro basciano e Sophie Codegoni di nuovo in crisi, l'indiscrezione - La coppia, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra stia attraversando nuovamente un momento difficile. comingsoon

Sophie Codegoni e Basciano, ci risiamo: nuova crisi, i motivi - Sophie Codegoni e basciano, ci risiamo: nuova crisi, i motivi - Ci risiamo: alessandro basciano e Sophie Codegoni sarebbero di nuovo in crisi. Com’è noto, i due sono tornati insieme dopo una rottura mediatica combattuta a suon di mosse social e interviste televisi ... gossipetv

Sophie Codegoni, altro che serenità in famiglia: coinvolta in una lite proprio da lei - Sophie Codegoni, altro che serenità in famiglia: coinvolta in una lite proprio da lei - Alcune indiscrezioni parlano di alcune frecciate con l'ex suocera. Ecco che cosa sta succedendo a Sophie Codegoni. cronacalive