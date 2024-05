GF è finita tra Alessio Falsone e Anita Oliviero | l’annuncio della rottura durante la vacanza a Ibiza

(Di martedì 28 maggio 2024) A distanza di pochi mesi dalla fine del GF, è scoppiata una delle coppie nate all’internocasa più spiata d’Italia. Si tratta diche, attraverso alcune IG Stories condivise nella giornata di ieri, hanno annunciato la fineloro love-story. STORIA AL CAPOLINEA – Come è noto per i fan L'articolo .

Grande Fratello , non appena si è diffusa la notizia del l’addio tra Alessio Falsone e Anita Olivieri il pubblico social si è scatenato. Per i concorrenti dell’ultima edizione del reality sono questi giorni a dir poco intensi. Poche ore prima che uscisse la notizia della fine della storia tra ... caffeinamagazine

Grande Fratello: scoppia la prima coppia! Anita e Alessio si sono lasciati - Grande Fratello: scoppia la prima coppia! Anita e alessio si sono lasciati - Scoppia la prima coppia del Grande Fratello. Anita ed alessio tramite le loro storie Instagram hanno annunciato la loro rottura. serial.everyeye

Oriana Marzoli aggredita in un reality cileno da Pamela Diaz: interviene Antonella Fiordelisi, il fattaccio - Oriana Marzoli aggredita in un reality cileno da Pamela Diaz: interviene Antonella Fiordelisi, il fattaccio - Oriana Marzoli aggredita in un reality show cileno da Pamela Diaz: interviene Antonella Fiordelisi, il fattaccio arriva in Italia. blogtivvu

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, uno spasso da Cattelan! I dettagli sul matrimonio e la simpatica gaffe - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, uno spasso da Cattelan! I dettagli sul matrimonio e la simpatica gaffe - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, uno spasso da Cattelan! I dettagli sul matrimonio e la simpatica gaffe dell'argentina. blogtivvu