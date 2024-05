Geolier fenomeno inarrestabile dopo la disfatta a Sanremo 2024 | il nuovo record su YouTube

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 28 maggio 2024) Vincitore morale al Festival disi conferma sulla cresta dell’onda, segnando anche insieme al collega cantautore concittadino di Napoli Gigi D’Alessio una doppia tendenza per la musica su. Non solo con la sua musica, ma anche attraverso il featuring nelalbum di Gigi, “Fra“, il rapper secondino riesce infatti a conquistarsi un titolo importante sulla nota piattaforma.spopola suItalia: il successo si conferma per l’outsider diIl rapper originario di Secondigliano di Napoliessere debuttato primo é ora alla posizione #6 in tendenza sucon il video di El Pibe de oro, ilsingoloil debutto asulle note del tormentone multiplatino “I’ p’ me, tu p’ te“.