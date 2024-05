Genzano scritte offensive e atti vandalici alla sede di FdI

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024)di Roma, 28 maggio 2024 — Luciano Ciocchetti, Francesco Carducci, Massimiliano Maselli ed Edy Palazzi, esponenti di Fratelli d’Italia, condannano fermamente glisubiti dsezione del partito adi Roma. “Lee i danneggiamenti arrecatinostrarappresentano un grave attacco non solo al nostro partito, mademocrazia elibertà di espressione che devono caratterizzare il confronto politico,” dichiarano Ciocchetti, Carducci, Maselli e Palazzi in una nota congiunta. “Similidi violenza non intimidiscono né noi né i nostri militanti, ma rafforzano ulteriormente la nostra determinazione a lavorare per il bene della comunità e del paese.” I rappresentanti di Fratelli d’Italia esprimono piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo la legge.