Genoa riaperto il caso Gudmundsson | cosa rischia in Islanda

(Di martedì 28 maggio 2024) Non arrivano buone notizie fuori dal campo per Albert, protagonista di una stagione eccezionale in Serie A con la maglia del. L’attaccante islandese è nel mirino delle squadre più importanti madi andare a processo in. Il motivo? Il calciatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da parte di una ragazza. Ilera stato poi archiviato ma in seguito al ricorso da parte della presunta vittima ilè statoe il calciatoredi dover andare a processo nei prossimi mesi. Inter Calciomercato Inter, sfida alla Juve per: la formula e 2 assi da giocare Le parole dell’avvocato “Albertè innocente.