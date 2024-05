(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi stiamo attrezzandodellaall’interno delle quali possiamo insediare dei centri diprimaria e secondaria per screenare i soggetti particolarmente predisposti per un tumoree, quindi, prenderli in carico con l’idea che oggi il tumore è una patologia che si può combattere e sconfiggere”. Lo ha detto Marcello, sottosegretario alla Salute, in occasione del suo intervento alla presentazione dei dati del programma della Rete italiana di(Risp), questa mattina a Roma. “Il 95% del Fondo sanitario nazionale viene speso in cura e soltanto il 5% in”, sottolineache ironizza: “Quasi facciamo ammalare italiani per curarli quando invece dovremmo fare il contrario”.

mille locazioni turistiche in più in 16 mesi. Si tratta di appartamenti che possono essere affittati fino a 30 giorni e che non necessitano della Scia per l?avvio... quotidianodipuglia

Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - L'ex allenatore bianconero vorrebbe chiudere il contratto con il club così da poter cominciare una nuova avventura ... ilfattoquotidiano

Gemmato: "Mille Case comunità per prevenzione e screening polmonare" - Gemmato: "mille case comunità per prevenzione e screening polmonare" - Il sottosegretario alla presentazione dei risultati del programma Risp, 'investire in prevenzione per sostenibilità sistema' ... adnkronos

L'Intelligenza artificiale sconosciuta per 6 italiani su 10 - L'Intelligenza artificiale sconosciuta per 6 italiani su 10 - Lo dice l'ultimo Trend Radar di Samsung, una ricerca effettuata dall'azienda tacenologica su un campione di oltre mille persone ... tecnologia come spunto per cucinare e il 23% per tenere la casa ... ansa