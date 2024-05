Gb indagine di Israele su raid a Rafah sia rapida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha definito come "profondamente angoscianti" le immagini diffuse dai media dopo ilcondotto dagli israeliani anella Striscia di Gaza e chiesto che l'dello Stato ebraico sia ", completa e trasparente". "Abbiamo urgentemente bisogno di un accordo per liberare gli ostaggi e far entrare gli aiuti, con una pausa nel conflitto per consentire di lavorare a un cessate il fuoco sostenibile a lungo termine", ha aggiunto Cameron sul suo profilo di X. .