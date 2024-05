Gattini abbandonati al cimitero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Una gatta e i suoi sei cuccioli appena nati sono statinella colonia felina che si trova al. Gli animali chiusi in un trasportino sono stati scoperti dagli addetti delche hanno avvisato i volontari dell’associazione Argo. "La mamma e i piccoli lanciavano lamenti e non è stato possibile comprendere da quante ore gli animali si trovassero lì dentro, in quella condizione - spiega Tiziana Giannoni, presidente di Argo -. Pertanto, con le dovute comunicazioni formali inoltrate, all’ufficio tutela animali del Comune e Servizio Veterinario Ast, i volontari hanno provveduto a sistemare gli animaliin un luogo privato a disposizione dell’associazione, tenuto conto della particolarità della giornata (un sabato pomeriggio), la mancanza di un gattile a norma in città e le precarie condizioni di vita dei cuccioli".