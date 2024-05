Gatta salvata dall’incendio E’ rimasta intossicata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ statadai vigili del fuocodivampato nell’appartamento, a Castelnuovo, dove viveva. Protagonista della brutta avventura è stata unaadesso affidata alle cure dei volontari della Lav, intervenuti dopo la richiesta di aiuto dei vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto ieri mattina quando i pompieri sono stati allertati per un incendio all’interno di un appartamento. Le fiamme sono partite in cucina, per cause ancora da accertare, e il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che si potessero propagare al resto della casa. In quel momento non c’era nessuno nell’abitazione, solo la gattina che è stata presa dai vigili del fuoco e portata in salvo fuori dall’appartamento. I pompieri le hanno subito somministrato l’ossigeno.