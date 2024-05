Gasparri si lancia e dà i numeri | Puntiamo al 10% ora e al 20% alle politiche…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Il senatore di Forza Italia segue il suo leader Tajani e non disegna di superare la Lega: “Vediamo se ci riusciamo, ma pensiamo solo a noi” Mai banale anzi sempre spiritoso, ficcante e pieno di battute, alcune velenose altre meno. E’ il senatore e capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio, uno dei decani in Parlamento che siin avanti e prova a fare qualche pronostico, ma non è solo ottimismo, qualcosa di più perché i dati, vedendo le elezioni che ci sono state in Sardegna e in Abruzzo tempo fa, non fanno altro che confermare una crescita costante e sempre verso l’alto da parte di Forza Italia che sembra stia vivendo una fase di rinascita vera e completa. Forse è un po’ troppo per parlare di rinnovamento, ma la strada è quella, almeno è il desiderio del leader Antonio Tajani.