Gas serra in Italia trend positivo dal 1990 -21% ma negli ultimi anni sono cresciute

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel corso deglidue, l’ha registrato un incremento nelle emissioni di gas, toccando nel 2022 la quota di 413 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, segnando un lieve aumento dello 0.4% rispetto all’anno precedente. Questo incremento ha portato il paese oltre i limiti stabiliti dall’Effort Sharing, che mira a una diminuzione del 43.7% delle emissioni rispetto al 2005 in settori chiave come trasporti, riscaldamento residenziale, agricoltura, gestione dei rifiuti e industrie escluse dall’Emission Trading System. Il settore dei trasporti, in particolare, ha avuto un ruolo cruciale in questo aumento, con emissioni derivanti per la maggior parte (oltre il 90%) dal trasporto su strada. I trasporti, che rappresentano il 26% del totale delle emissioni nazionali, insieme alla produzione di energia (23%), al settore residenziale (18%) e all’industria manufatturiera (13%), contribuiscono significativamente, rappresentando quasi la metà del totale delle emissioni di gas a effettodel paese.