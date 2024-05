Gara 2 di semifinale playoff Basket Serie A 2024 | Milano fa bis contro Brescia ed è 2-0

Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà in Serie B?Non perderti neanche un’azione dei Playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Martedi 28 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo dei Playoff della Serie C NOW 2024 sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno ... digital-news

La diretta LIVE di Carrarese-Benevento, match valido per la semifinale di andata dei playoff della Serie C 2023/2024. La corsa alla Serie B entra nelle sue battute finali, c’è ancora un posto da assegnare e in questa semifinale sono i toscani e i campani a giocarsi il pass per la finale. Si parte ... sportface