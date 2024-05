Gambini rimuove la gru Ma non le polemiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Era l’8 maggio 2014 quando il centro commerciale di Nuova Porta Santa Lucia apriva al pubblico, con alcuni ambienti interni ancora grezzi, al termine della seconda legislatura Corbucci. Dieci anni dopo, ieri, 27 maggio 2024, è finalmente cominciato lo smontaggio anche dell’ultima delle due gru usate per costruirlo, al termine della seconda legislatura. Tuttavia, così come accadde alla Giunta di allora per l’inaugurazione, anche questa rimozione è stata etichettata da varie parti come mossa elettorale dell’amministrazione uscente, essendo giunta a propria volta a ridosso del voto, dopo le tante richieste dei cittadini negli anni scorsi. "Precisiamo che il 10 luglio 2023 l’Ufficio tecnico del Comune ci chiedeva la verifica della gru e ci sollecitava lo smontaggio – ha scritto sui social il Gruppo Torelli Dottori, proprietario della struttura, replicando alle critiche –.

