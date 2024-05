Gallipoli, arrivano i turisti e il castello riapre - gallipoli, arrivano i turisti e il castello riapre - Il castello di gallipoli, dopo nove anni di gestione privata a cura della ditta Orione, torna a gestione comunale. «Un bene della città che sarà gestito dal comune e aperto ... quotidianodipuglia

Turisti in visita e Castello ancora chiuso: appello al Comune - Turisti in visita e castello ancora chiuso: appello al Comune - Chiedo gentilmente che si fornisca una spiegazione chiara e trasparente alla comunità sul motivo per cui il castello è stato chiuso. Comprendo che ci possono essere motivazioni valide dietro questa ... lecceprima