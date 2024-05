Gallarate anziano ciclista travolto e ucciso da un furgone | indagato per omicidio stradale il giovane alla guida

(Di martedì 28 maggio 2024) Grave incidente martedì mattina a, in provincia di Varese. Undi 78 anni è morto dopo essere stato investito da unmentre percorreva in via Varese, all’altezza del Centro commerciale Laghi. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese, ma non ce l’ha fatta. L’investimento è avvenuto intorno alle 8.20 di mattina su uno dei cavalcavia che oltrepassano la A8. Secondo una prima ricostruzione, ilha tamponato la bicicletta e il settantottenne è stato sbalzato contro l’asfalto. Per consentire i soccorsi, il traffico sul ponte è stato chiuso e le auto sono state deviate nei rioni di Cajello e Cascinetta. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma all’arrivo del personale sanitario l’era già in condizioni gravissime: è stato stabilizzato e condotto al pronto soccorso, ma è deceduto poco dopo.

