Gaia Menga morta in auto a 13 anni la conducente accusata di omicidio stradale La Procura | Andava a 80 all’ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) La notte della tragedia Betty Sorsile, 33, ha toccato una velocità tra i 70 e gli 80 chilometri orari, quando in via Laurentina ha perso il controllo della Golf. A bordo c’era, la 13enneper le ferite riportate nel ribaltamento della macchina. Il tragico incidente avvenne il 4 novembre del 2023 e, adesso, ladi Roma, riporta il Corriere della Sera, ha chiuso l’inchiesta fissando alcuni elementi: l’alcol test dellaè risultato negativo, entro i limiti di legge, e i vigili urbani hanno messo a verbale la scarsa illuminazione della strada. Fatto che però non avrebbe avuto un peso nella dinamica dei fatti, al pari del manto bagnato dalla pioggia.Leggi anche: Tragico incidente tra tir: due camionisti morti dopo scontro frontaleLeggi anche: Terribile incidente, ragazza perde il controllo e piomba su due pedoni L’incidentele Erano circa le due di notte, quando Sorsile (amica della mamma di) secondo le verifiche della, perde il controllo della Golf su via Laurentina, all’incrocio con via GiovGutenberg, in zona Selvotta, vicino a Trigoria.