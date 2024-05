(Di martedì 28 maggio 2024) La 33enne che si trovavadella Golf nelle prime ore del 5 novembre del 2023, quando all’altezza della rotatoria Gutenberga Roma, l’auto impazzita ha carambolato una, due, tre volte, sbalzando la piccolafuori dall’abitacolo,di finire aper omicidio stradale. Le ferite riportate dnon le hanno dato scampo e quando sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia locale del X Gruppo Mare, insieme al personale sanitario del 118, per la ragazzina non c’era già più nulla da fare. Polizia locale Roma Capitale – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comLa 33enne ha ammesso di essere leidella Golf Una tragedia terribile che ha aperto una serie di interrogativi, primo tra tutti chi fossedella Golf.

Gaia Menga, 13enne morta sulla Laurentina: la donna alla guida ora rischia il processo - gaia menga, 13enne morta sulla Laurentina: la donna alla guida ora rischia il processo - La 33enne che si trovava alla guida della Golf nelle prime ore del 5 novembre del 2023, quando all’altezza della rotatoria Gutenberg sulla Laurentina a Roma, l’auto impazzita ha carambolato una, due, ... ilcorrieredellacitta

Gaia Menga morta in auto a 13 anni. I pm: “Betty Sorsile andava a 80 all’ora, è omicidio stradale” - gaia menga morta in auto a 13 anni. I pm: “Betty Sorsile andava a 80 all’ora, è omicidio stradale” - La ragazzina era a bordo della Golf con la mamma e l’amica che ora rischia il processo per la tragedia sulla Laurentina ... roma.repubblica

Laurentina, Betty Sorsile accusata di omicidio stradale per la morte della 13enne Gaia Menga: «Andava a 80 all'ora» - Laurentina, Betty Sorsile accusata di omicidio stradale per la morte della 13enne gaia menga: «Andava a 80 all'ora» - La ragazzina, 13 anni, era in auto con la mamma. Guidava la donna oggi sotto accusa. A verbale la scarsa illuminazione della strada ... roma.corriere