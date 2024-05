Furto in chiesa | il ladro è lo stesso arrestato dai carabinieri 2 giorni prima

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 28 maggio 2024) VICO EQUENSE – Non sono passati neanche 2dall’ultimo arresto che il nome di Francesco Sannino, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine, ritorna nella cronaca vicana. Siamo a Vico Equense e il 29enne si era reso protagonista di una rocambolesca fuga sulla statale 145 sorrentina. In quel caso ilo avevanoperaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Passano poco meno di 48 ore e l’uomo ripercorre le strade della splendida città di costiera. E’ sera e nelladei Santi Ciro e Giovanni si sta celebrando la santa messa. Tra i fedeli c’è anche il 29enne che evidentemente sottovaluta il settimo comandamento e scruta i movimenti dei presenti. C’è una donna impegnata nella preghiera. La signora ha 76 anni e in quell’istante china il capo per la liturgia eucaristica.