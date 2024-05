(Di martedì 28 maggio 2024) Proprio come già avvenuto per Fury Road, anche l'ultimo capitolodiarriverà inSe speravate di vedere: A Mad Maxin unain, siete fortunati. Il regista e creatore del franchise,, ama utilizzare ilper i suoi film, come dimostrato dallaalternativa Black & Chrome di Mad Max: Fury Road.riceverà lo stesso trattamento, in un'edizione chechiama affettuosamente Tinted Black & Chrome. Durante un recente episodio di Happy Sad Confused,è stato interrogato dal conduttore Josh Horowitz sul possibiledi unaindi. Non solo hato che arriverà, ma che ….

Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller conferma l'arrivo della versione in bianco e nero - Furiosa: A Mad Max saga, George Miller conferma l'arrivo della versione in bianco e nero - Proprio come già avvenuto per Fury Road, anche l'ultimo capitolo della saga di Miller arriverà in versione bianco e nero Se speravate di vedere Furiosa: A Mad Max saga in una versione in bianco e nero ... movieplayer

Immaginari di crisi. Da Mad Max a Furiosa - Immaginari di crisi. Da Mad Max a Furiosa - Rudi Capra, Antonio Pettierre, a cura di, Le strade furiose di Mad Max. Filosofia del mondo post-atomico, Mimesis, Milano-Udine 2024, pp. 188, € 16,00 In chiusura degli anni Settanta del secolo scorso ... carmillaonline

Star Wars: George Lucas svela la sua opinione sui nuovi sequel della saga - Star Wars: George Lucas svela la sua opinione sui nuovi sequel della saga - Il regista George Lucas ha condiviso la sua opinione sui sequel della saga prodotti dalla Disney e ha difeso la sua scelta di modificare i film originali di Star Wars. movieplayer