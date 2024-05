Fuori dal Coro | domani su Rete4 da Giordano l’inchiesta sul Ssn i ladri di case e l’integrazione delle comunità islamiche in Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 28 maggio 2024) Un nuovo capitolo delsul sistema nazionale sanitario sarà al centro dell’appuntamento di, mercoledì 29 maggio, con “dal”, il programma condotto da Marioin prima serata su Retequattro. Proseguirà, infatti, il raccontodifficoltà deglini – dai bambini agli anziani – durante la ricerca di posti per le cure di cui hanno bisogno a causalunghe liste d’attesa o della chiusuraagende da parte di diverse Asl. Inoltre, si tornerà a parlare deidicon gli sviluppi dell’aggressione a Firenze da parte di una famiglia di occupanti abusivi ai danni di una troupe della trasmissione. Focus, poi, sul tema sicurezza, in seguito al recente caso di cronaca a Roma, dove una donna di 81 anni è stata uccisa per errore da un proiettile vagante, durante un regolamento di conti fra bande in pieno giorno.