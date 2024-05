(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Unha colpito trementre giocavano tranquilli sulla battigia in una. E’ stato veramente ‘una ciel sereno’ per i bagnanti della località costiera di Isabela che hanno visto cadere a terra come birilli i tre bimbi, tra i 7 e i 12 anni, colpiti dalla potente scarica elettrica. Un video, spuntato sui social e già virale, mostra la tragedia sfiorata. La scena è impressionante: si vede in lontananza il gruppo dicamminare sullaquasi deserta. All’improvviso unsi abbatte dal cielo, coperto, colpendo in pieno i piccoli. I bimbi feriti sono stati soccorsi immediatamente dai genitori e trasportati d’urgenza all’ospedale di Aguadilla. La polizia ha dichiarato che uno di loro si trova in gravi condizioni.

Fulmine centra tre bambini in spiaggia, dramma a Porto Rico - fulmine centra tre bambini in spiaggia, dramma a Porto Rico - Roma, 28 maggio 2024 – Un fulmine ha colpito tre bambini mentre giocavano tranquilli sulla battigia in una spiaggia a Porto Rico. E’ stato veramente ‘un fulmine a ciel sereno’ per i bagnanti della ... quotidiano

Porto Rico, fulmine colpisce tre bambini sulla spiaggia. Gravi condizioni per uno di loro: immagini impressionanti - Porto Rico, fulmine colpisce tre bambini sulla spiaggia. Gravi condizioni per uno di loro: immagini impressionanti - fulmine colpisce tre bambini sulla spiaggia di Isabela, Porto Rico: uno in gravi condizioni. Il video dell'incidente diventa virale ... la7

Porto Rico, fulmine su spiaggia colpisce bambini - Porto Rico, fulmine su spiaggia colpisce bambini - Nel video diventato virale sui social le immagini impressionanti di un fulmine che cade su una spiaggia a Porto Rico, nella città costiera settentrionale di ... lapresse