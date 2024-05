(Di martedì 28 maggio 2024) "Lasta conducendozioni percontro il territorio russo vicino al confine", ha dichiarato il generale Vladimir Kulishov, capo del Servizio di frontiera dell'intelligence della Federazione (Fsb) in un'intervista a Ria Novosti in occasione della Giornata della Guardia di frontiera. "L'attività di intelligence dellasta aumentando vicino al confine russo, l'intensità dell'addestramento sta aumentando, vengono elaborati scenari di operazioni contro la Federazione, compresi", ha detto. Kulishov ha affermato che una tale situazione richiede l'adozione di misure adeguate. .

Almeno 40 morti e 180 feriti è il bilancio del raid israeliano sul campo profughi di Rafah in risposta al lancio dalla zona di otto razzi sullo Stato Ebraico. Una nuova strage su cui Hamas ha chiamato i palestinesi ad «insorgere». L'Idf ha fatto sapere di aver ucciso nel blitz «due alti comandanti»

Adesso Macron e Scholz boicottano i 100 miliardi voluti da Stoltenberg - Ucraina, missili per colpire in Russia: "Crosetto dica se li mandiamo" Berlino. Il Cremlino accusa: la "nato sta facendo aumentare l'escalation". Dmitri Peskov, il portavoce del governo di Put

