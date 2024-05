Frociaggine nei seminari Papa Francesco si scusa | non volevo offendere né usare termini omofobi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Città del Vaticano, 28 maggio 2024 – Il silenzio non poteva durare a lungo. Travolto dalle critiche per l'esternazione sulla 'nei" e pressato dai vaticanisti,chiede. "Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, 'Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti' - si legge in una nota della Sala stampa vaticana che richiama il pensiero di– Ilnon ha mai intesoo esprimersi in, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri". Passa così la linea dell'ingenuità del Pontefice sul senso (omofobo, in questo caso) di certe espressioni italiane.