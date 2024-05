Fredy Guarin | Sono un alcolizzato al 100% ero vicino alla morte

«Sono un alcolizzato al 100% e lo ammetto. Sono un tossicodipendente in via di guarigione. Ho perso molte cose a livello sentimentale e amoroso. È arrivato un punto in cui non potevo più continuare così». A parlare è l’ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarín, che in un’intervista alla rivista ... open.online