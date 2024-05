Fratoianni | Crimini contro l’umanità su Gaza la storia chiederà il conto a chi li giustifica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) Nicola, segretario di Sinistra Italiana, l’attuale campagna elettorale per le europee non può prescindere da un chiara posizione sui conflitti internazionali. Pensando a quanto sta accadendo a, non trova che il bisogno di giustizia stia trasformandosi nella più atroce delle vendette?“Una carneficina non può essere considerata “bisogno di giustizia”. A differenza di molti politici, trasformatisi in tifosi, io sono stato al valico di Rafah, alla porta dell’inferno. Ho visto con i miei occhi i beni che il governo israeliano blocca al confine e non consente di far entrare. Una incubatrice è un pericolo? Vietare l’ingresso di stampelle, incubatrici, presidi medici e persino delle merendine risponde al bisogno di giustizia per quanto compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso? Direi di no.