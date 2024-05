Franco Bricola convegno in ricordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) ’Ricordando. L’eredità scientifica e culturale di un Maestro a trent’anni dalla sua scomparsa’, è il titolo delorganizzato dall’associazionee la Camera penale di Bologna, nell’aula magna del complesso di Santa Cristina (piazzetta Morandi 2), oggi e domani., dopo il periodo nell’Università di Sassari, viene chiamato come professore ordinario nel 1967 all’Università di Bologna, dove insegnerà il Diritto penale per un quarto di secolo, con la sola eccezione del triennio trascorso a Roma La Sapienza durante gli anni Ottanta. Ilintende ripercorrere le tappe più significative di un itinerario intellettuale che ebbe vasta risonanza nella cultura giuridica non solo italiana e si articola in otto sessioni che attraversano cronologicamente le principali opere dicaratterizzate da attenzione e sensibilità per il contesto sociale di un’epoca segnata da forti contrasti politici e ideologici.