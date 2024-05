Francesco parla ai vescovi Durissimo attacco contro i gay nei seminari | Limitare gli accessi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il nervosismo in Vaticano ieri era palpabile. La notizia del durodila presenza di omosessuali neiè piombata come un meteorite anche sulla messa che il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, stava celebrando con oltre 50 rappresentanze diplomatiche dall’Africa, continente dove in alcuni stati l’omosessualità è perseguita penalmente, tanto da indurre il cardinale a una vera fuga dai giornalisti. Il fatto è che Bergoglio ha usato il linguaggio non di rado popolare che usa in privato ma non di certo in pubblico. "C’è già un’aria di ‘frociaggine’ in giro che non fa bene, c’è una cultura odierna della omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto", avrebbe detto ai 200italiani riuniti con lui a porte chiuse il 20 maggio scorso per l’assemblea annuale e che gli chiedevano lumi su come comportarsi quando a bussare alle porte deisono gay praticamente dichiarati.