Francesco Cocchi Maisons è tempo di R-EVOLUTION

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche a Quarrata e Poggio a Caiano èdi “R-”. Con l’apertura delle nuovi sedi disbarca infatti anche in queste due importanti realtà un metodo innovativo di essere agenzia immobliare, il metodo “R-” cheha creato con il proprio staff in perfetto stile real estate statunitense; un metodo basato da un lato sulla sicurezza e l’assistenza totale per l’acquirente e dall’altro sul massimo realizzo economico e velocità di vendita per il venditore. Proprio “R-” è alla base dello straordinario successo die della sua visione imprenditoriale che lo ha portato negli anni a creare una struttura versatile, capace di cucirsi addosso alle esigenze della propria clientela in maniera quasi sartoriale: “Chi si affida a noi – spiega– sa di rivolgersi ad una realtà che è in grado di seguire la propria clientela dalla semplice compravendita immobiliare a percorsi più complessi come la completa ristrutturazione della propria abitazione”.