(Di martedì 28 maggio 2024) Candidato sindaco Nicolino. Età: 68 anni. Professione: marketing e pubblicità. Hobby: tennis Lista ‘Il Sole’, componenti: Adriano Bonifazi, Laura Cardinali, Monica Grilli, Roberta Ilari, Germano mancinella, Iacopo Marinucci, Fabio Michetti, Marco Pagliuca, Germano Pistolesi e Costantino Trasarti. Quali sono i motivi della candidatura? "Mi sono ricandidato per il grande amore che ho per, in questi anni da sindaco ho cercato di fare tutto il possibile per rendere il paese fiore all’occhiello della provincia di Fermo. Tanti gli interventi fatti a livello urbanistico, lavori pubblici, riordino dei servizi, l’attivazione del Sad sociale, la ricostituzione della Pro Loco, la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione con lampade a Led.

Francavilla D’Ete alle urne. Duello tra Carolini e Tamanti - francavilla D’Ete alle urne. Duello tra carolini e Tamanti - Candidato sindaco Nicolino carolini. Età: 68 anni ... "Mi sono ricandidato per il grande amore che ho per francavilla, in questi anni da sindaco ho cercato di fare tutto il possibile per rendere il ... ilrestodelcarlino

Francavilla d'Ete: Massimo Tamanti candidato Sindaco per “Francavilla Futura” - francavilla d'Ete: Massimo Tamanti candidato Sindaco per “francavilla Futura” - “francavilla Futura” è il nome della lista per le amministrative che se la vedrà con il Sindaco uscente Nicolino carolini candidato per il suo terzo mandato Nella serata di domenica 26 maggio, Massimo ... viverefermo