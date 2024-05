FOTO Rete e prevenzione le best practices dell’Asl nei confronti degli istituti scolastici

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Fare. Il momento buio è passato, ora stiamo rilanciando la”. Il direttoreGennaro Volpe ha presentato questa mattina presso la sede di via Oderisio le attività che l’Asl ha instaurato con le scuole di Benevento e provincia nel contesto del catalogo per l’anno scolastico 2024/2025 delle offerte formative ed educative. Sono stati raggiunti 2532 alunni, si tratta di un numero considerevole rispetto anche a quanto richiesto dalla Regione Campania fissato a circa 2000 persone. Ogni programma inserito nel Catalogo consiste in corsi di formazione specifici per i docenti, materiali e metodi utili per coinvolgere gli alunni, le famiglie e tutto il tessuto sociale. Le buone pratiche sono state 7: “A caccia di emozioni conoscerle per conoscersi” rivolto agli alunni della Scuola Primaria afferenti al territorio del Distretto Sanitario Alto Sannio Fortore; “un amico a 4 zampe” un programma educativo sul linguaggio del cane rivolto agli alunni delle classi III, IV, V della primaria; “un P.

La Giunta capitolina , su proposta dell’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, ha approva to la delibera di adesione di Roma Capitale alla rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe, denominata “Elide”. “Si tratta – sostiene l’assessore Barbara ... italiasera

Sensibilizzare la popolazione a partire dai bambini e dai giovani . Così Rete Civica della Salute in Sicilia evolve in un percorso di progressiva consapevolezza sui rischi della salute e promuove la Prevenzione , la diagnosi precoce e gli screening gratuiti. Nella provincia di Messina, per esempio, ... pantareinews

Autovelox e telelaser sulle strade salentine: disposti i controlli di giugno - Autovelox e telelaser sulle strade salentine: disposti i controlli di giugno - Diramato il calendario relativo al piano di prevenzione sulla rete viaria del territorio con le verifiche previste e affidate, come sempre, alla polizia provinciale anche attraverso le postazioni fiss ... lecceprima

Sclerosi multipla, ogni anno solo in Italia colpisce 3.600 persone - Sclerosi multipla, ogni anno solo in Italia colpisce 3.600 persone - Salute del cervello e prevenzione della SM. Al via oggi a Roma il Congresso dell'Aism e della sua Fondazione Fism ... dire

Prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i Carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i Carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - Il pomeriggio di martedì 14 maggio, al centro diurno per anziani “La poiana” di Zafferana Etnea, il comandante della Compagnia Carabinieri di Giarre e il comandante della locale Stazione Carabinieri h ... catanianews