FOTO Liceo Imbriani | dopo gli amarcord partita la demolizione

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCome per l’ex scuola media Dante Alighieri di via Piave, anche per l’ormai exdi via Pescatori, lo smontaggio delle finestre, portoni e porte interne, segnano l’inizio definitivo dei lavori die ricostruzione dell’immobile di proprietà provinciale. Dalla notizia della decisione di Palazzo Caracciolo di investire oltre 13 milioni di euro per realizzare un nuovo campus scolastico è passato ormai più di un anno, ma ora il cantiere è partito e tra pochi giorni la struttura diventerà cenere. Lavori che, in verità, sarebbero dovuti partire già da tempo, come pure indica il cartello di cantiere apposto davanti la struttura dallo scorso settembre,che la Provincia aveva provveduto a varare il piano di trasferimento degli studenti nel vicino plesso dell’ex Geometra.