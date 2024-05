FOTO Le imprese sannite premiate ad Industria Felix L’italia che compete

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiQuesta mattina, nel corso dell’iniziativache” tenutasi a Napoli presso Città della Scienza, sono statemolteplicidel territorio sannita. Tra i premiati, le iscritte a ConfBenevento sono: Agriges S.R.L., Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, Eubios S.R.L., Laer SPA, Rummo S.P.A., Diverse le motivazioni e le categorie che hanno condotto le aziendea contraddistinguersi nell’ambito del panorama aziendale complessivo campano. Agriges azienda di fabbricazione fertilizzanti e compositi azotati (esclusi compost) è stata premiata nell’ambito dei settori più performanti; Consorzio Stabile Medil, consorzio che si occupa di costruzione di edifici residenziali e non residenziali ha ricevuto il premio della categoria Under 40; Eubios, azienda di produzione di gasli ha ricevuto il premio riservato ai settori più performanti; Laer spa, azienda di fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca premiata nell’ambito dei settori più performanti; Rummo spa, azienda di produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, è stata premiata nella categoria Grandi; “Faccio parte del comitato tecnico scientifico del premiofina dalle prime edizioni e pertanto mi fa piacere che lo stesso si sia accreditato su scala nazionale quale momento di riconoscimento delle migliori performance aziendali sotto il profilo economico finanziario – Spiega Filippo Liverini co-portavoce del Comitato tecnico del premio.

