FOTO Elezioni a Cautano Procaccini in piazza presenta candidati e programma elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAla competizione è entrata nel vivo. Numerosi i cittadini presenti all’evento di apertura della campagnadella lista “Insieme per la Crescita”, gruppo che sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Giovanninella sfida con il primo cittadino uscente Alessandro Gisoldi. Durante la manifestazione, che si è svolta ieri sera nella centralissimaCorticella, sono statiti tutti idella compagine a sostegno di: un gruppo composto da veterani della politica locale ma anche da volti giovani, tutti spinti da un’unica mission: lavorare nell’interesse di tutta la comunità e mai del singolo. Il comizio ha rapto un momento importante per i cittadini di, desiderosi di conoscere i progetti e le proposte di “Insieme per la Crescita”.