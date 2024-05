Food&street a Sansepolcro ancora un successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Non solo grande arte. Questa voltaha preso i suoi ospiti anche per la gola nel fine settimana dedicato al cibo di strada da tutto il mondo. La sesta edizione diFood&Street non ha smentito i pronostici, confermando e migliorando i numeri dell'edizione 2023. L'evento, organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Comune di, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina, ha registrato una partecipazione straordinaria con migliaia di visitatori che si sono riversati per le vie del Borgo e lungo viale Diaz, portando un flusso continuo da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Tante le persone, anche da fuori città, che hanno apprezzato il format del giro del mondo del gusto, combinando sapori internazionali con le specialità toscane.