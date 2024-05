(Di martedì 28 maggio 2024) Oltre 100 invitati e tanti sorrisi ed emozioni in occasione della serata di raccolta fondi a sostegno dell’attività dell’che da oltre 32 anni offre gratuitamente assistenza a chi lotta contro la leucemia e altre patologie.

Fonti di Gaverina e associazione Paolo Belli insieme per la ricerca medica - fonti di Gaverina e associazione Paolo Belli insieme per la ricerca medica - oltre 100 invitati e tanti sorrisi ed emozioni in occasione della serata di raccolta fondi a sostegno dell’attività dell’associazione che da oltre 32 anni offre gratuitamente assistenza a chi lotta ... ecodibergamo

Ita-Lufthansa, nozze a un passo dal veto. L’Ue vuole che la compagnia italiana resti fuori (per sempre) dalla joint venture transatlantica - Ita-Lufthansa, nozze a un passo dal veto. L’Ue vuole che la compagnia italiana resti fuori (per sempre) dalla joint venture transatlantica - Ultimi giorni di trattative tra il ministero dell’Economia, il gruppo tedesco e la Commissione europea. Il muro di Bruxelles sui collegamenti intercontinentali e la richiesta«inaccettabile» per Roma e ... corriere

Strage per il raid di Israele a Rafah, il mondo condanna - Strage per il raid di Israele a Rafah, il mondo condanna - Hamas sospende i negoziati su tregua e ostaggi, l'Onu esige una inchiesta. Netanyahu 'Un tragico incidente'. Ucciso un soldato egiziano (ANSA) ... ansa