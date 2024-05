Fondi il convegno gratuito Ascolta il tuo cuore usa il cervello a palazzo Caetani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024- Un incontro speciale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce come strumento salva-vita e un sano e corretto comportamento alimentare e stile di vita. Questo appuntamento mira a contrastare l’insorgenza di patologie del, che, ad oggi, rappresentano la principale causa di morte nel mondo. Ilsarà un momento importante di appromento e sensibilizzazione per l’intera popolazione, con particolare attenzione a coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare come familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità e stress. Per tutti resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce.