Fondi ex ILVA investiti 20mln di euro 12 progetti vicini al traguardo

(Di martedì 28 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoDodiciavviati; stato di avanzamento degli interventi vicino all’80 per cento; ottimizzazione dei servizi assistenziali e di sostegno a favore delle famiglie disagiate; inclusione, integrazione e socializzazione dei minori a rischio; azioni finalizzate alla crescita del territorio quale centro economico e culturale: sono dati e numeri che rappresentano la prova tangibile di come il piano di rigenerazione sociale stilato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, facendo leva sui cosiddetti “dell’ex”, stia perseguendo tutti gli obiettivi prefissati. Gli oltre 20 milioni dimessi a disposizione della sola città di Taranto dai Commissari Straordinari dello stabilimento siderurgico hanno consentito di pianificare ed implementare una serie di attività finalizzata alla realizzazione di misure capaci non solo di far fronte ai bisogni di quella parte della comunità che necessita di maggiori tutele, ma anche di accelerare quel processo di trasformazione del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e del capitale umano giovanile e dell’infanzia, la riqualificazione degli spazi urbani, specie delle periferie, in rafforzamento dei servizi orientati al concetto di “welfare di comunità”.

