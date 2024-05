Folla commossa al funerale di Nicolò Ulivi | centinaia di persone in chiesa

(Di martedì 28 maggio 2024) Forlì, 28 maggio 2024 – Nel pomeriggio in Duomo unaha dato l’ultimo saluto a, il 27enne forlivese deceduto venerdì pomeriggio in viale Bologna in sella alla sua moto. Il giovane aveva fondato con alcuni amici l’azienda di comunicazione ‘The web factory’, un animo creativo che univa la passione per la fotografia, il motociclismo e la pallacanestro.era figlio del cameraman Derise di Albertina Zuccherelli, candidata al consiglio comunale per la lista civica ‘Forli Cambia’, da molti anni membro attivo della Croce Rossa e vicecoordinatrice del quartiere Romiti. Tra lediassiepate a dare l’estremo saluto al giovane anche il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Paola Casara e Barbara Rossi, il candidato per il centrosinistra Graziano Rinaldini, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, presidente della Pallacanestro 2.

Forlì, 28 maggio 2024 – Nel pomeriggio in Duomo una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Nicolò Ulivi, il 27enne forlivese deceduto venerdì pomeriggio in viale Bologna in sella alla sua moto.

