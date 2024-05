Flavio Cobolli piomba nella top-50 del ranking ATP! E se batte Rune… Proiezioni di classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic e si è qualificato al secondo turno del Roland Garros. Il tennista italiano prosegue così la propria avventura nel secondo Slam della stagione,ndo il giovane talento balcanico pupillo di Novak Djokovic. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(2), 6-3, riuscendo ad arginare il tentativo di rimonta dell’avversario e meritandosi il diritto di affrontare Holger Rune nel prossimo incontro sulla terra rossa di Parigi. Sarà un impegno durissimo per l’attuale numero 53 del mondo, che ha però le carte in regola per provare a impensierire il formidabile danese. Grazie al risultato odiernototop-50 virtuale delATP con all’attivo 955 punti.