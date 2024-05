Fiumicino si avvicina l’appuntamento con la Sagra del Pesce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024- Si rinnova un appuntamento storico per il territorio di, ladele delle tradizioni marinare della città. L’occasione per trascorrere una serata diversa, tra buon cibo, divertimento e musica. Questa lunga tradizione è iniziata nel 1971: da allora, ogni anno, vengono fritti circa 15 ql diin una padella gigante e serviti al visitatore in un tradizionale piatto di coccio.è per quest’anno per il il 7-8-9 giugno nella location del piazzale Traiano Imperatore. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .