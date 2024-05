Fiumicino presentato il candidato alle europee di FdI Francesco Carducci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – “Una serata importante per tracciare quelle che sono le linee da seguire, per fare in modo che l’Italia cambi l’Europa: così abbiamoil nostroelezioni2024,“. Così in un comunicato stampa Agostino Prete, Giorgia Paoletti e Patrizia Fata di Fratelli d’Italia. “Alla serata – spiegano – è stato un piacere ritrovare tantissime famiglie con cui abbiamo portato avanti la battaglia per le amministrative. Alla presentazione hanno partecipato anche l’on. Luciano Ciocchetti, Massimiliano Maselli, assessorePolitiche sociale della Regione Lazio, e la consigliera regionale Edy Palazzi. Siamo convinti chesia pronto ad affrontare tematiche sensibili come quelle dell’Europa, dove Fratelli d’Italia vuole dare un taglio diverso e far sentire la nostra voce, quella dell’Italia, per contribuire a prendere decisioni che facciano bene al nostro paese e alla nostra gente.