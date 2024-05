Fiumicino incidente su via Portuense | scontro auto-bici

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 -Unsi è verificato poco fa a, su via. Coinvolte un’e una. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rampa di discesa del Ponte 2 Giugno, sulla corsia in direzione di via Torre Clementina. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito e la ricostruzione delle dinamiche dell’, ancora in corso di accertamento. Il traffico sta subendo rallentamenti. Notizia in aggiornamento… .

