Fisco | D’Attis Fi ‘presentato emendamento per abolire definitivamente redditometro’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Forza Italia ha presentato un emendamento al Dl Coesione all'esame della Commissione Bilancio del Senato per abolire definitivamente il redditometro. Non è più il tempo di strumenti iniqui, opprimenti, punitivi anche nei confronti dei contribuenti onesti, visti sempre come potenziali evasori. Continueremo a lavorare per una riforma fiscale equa, improntata su un rapporto di leale e reciproca collaborazione tra Stato e cittadini". Così in una nota il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis.

