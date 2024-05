Fisco | Cannizzaro Fi ‘presentato emendamento per dare addio a redditometro’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – ”L’abolizione del redditometro per Forza Italia è essenziale per arrivare ad una riforma fiscale che sia non solo equa ma anche efficace nel garantire la giustizia economica. Per recuperare l?evasione fiscale, piuttosto, sosteniamo l’implementazione di nuovi strumenti e metodologie di controllo che siano più mirati e meno invasivi della privacy dei cittadini. Abbiamo presentato oggi unper dire quindia questo strumento iniquo e antiquato. Siamo, da sempre per unamico e una leale collaborazione tra Stato e contribuente?. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco. L'articolo CalcioWeb. .

auto vendute in nero : concessionaria non dichiara ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo di Brindisi hanno concluso una verifica nei confronti di una... quotidianodipuglia

Roma, 14 mag. (askanews) – “L’ evasore fiscale non è un furbo : è un ladro ” e il cittadino che lo denuncia in altri Paesi europei “non è un delatore ma è un collaboratore dell’equita fiscale ”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , nel corso della audizione davanti alla Commissione ... ildenaro

Ups Italia è pronta a versare all’Agenzia delle Entrate una cifra che si aggira attorno agli 86 milioni di euro per chiudere l’indagine che a fine 2023 l’ha vista coinvolta in un presunto caso di frode fiscale e caporalato . Si tratta, praticamente, della stessa cifra che a suo tempo venne ... quifinanza

Albano (FdI) ad Ancona: "Intelligenza artificiale per avere un fisco efficiente nel rispetto della privacy" - Albano (FdI) ad Ancona: "Intelligenza artificiale per avere un fisco efficiente nel rispetto della privacy" - “Il viceministro Leo nella legge delega fiscale, e non poteva essere altrimenti perché l’ultima revisione del sistema fiscale è datata a circa cinquant'anni fa, ha previsto l’utilizzo dell’intelligenz ... vivereancona

Fisco: Bergamini (Fi), 'con nostro emendamento eliminiamo definitivamente redditometro' - fisco: Bergamini (Fi), 'con nostro emendamento eliminiamo definitivamente redditometro' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Con l’emendamento presentato oggi per eliminare definitivamente il redditometro diamo seguito alle promesse dei giorni scorsi. Il redditometro è uno strumento iniquo e obs ... lanuovasardegna

Fisco: Cannizzaro (Fi), 'presentato emendamento per dare addio a redditometro' - fisco: Cannizzaro (Fi), 'presentato emendamento per dare addio a redditometro' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - ''L'abolizione del redditometro per Forza Italia è essenziale per arrivare ad una riforma fiscale che sia non solo equa ma anche efficace nel garantire la giustizia economi ... affaritaliani