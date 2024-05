Firenze scontri vicino al consolato Usa | studenti perquisiti

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli agenti della Digos della Questura distanno effettuando, da questa mattina, una serie di perquisizioni domiciliari a carico di alcuniche risulterebbero indagati dalla Procura per aver partecipato nel capoluogo toscano alla manifestazione del 23 febbraio scorso per la Palestina: quel giorno si registrarono cariche da parte delle forze dell'ordine .

